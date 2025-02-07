«Феррари» покажет новый болид ещё накануне презентации во Фьорано

«Феррари» обнародует официальные фотографии своего нового болида SF-25, на котором будут выступать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, вечером 18 февраля, сообщает Autoracer.

Глобально программа команды Фредерика Вассёра остаётся неизменной. Сначала «Феррари» 18 февраля примет участие в общей презентации всех команд Формулы-1 в Лондоне, где состоится представление ​​официальной ливреи. Макет автомобиля в обновлённых цветах «Феррари» появится на лондонской арене O2, а по окончании церемонии «Феррари» распространит фотографии нового болида SF-25.

Между тем сама машина будет подготовлена к презентации и тестовому дню, которые запланированы уже на следующий день, 19 февраля, во Фьорано (Италия).