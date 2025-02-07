Актёр, снимавшийся во франшизе «Гарри Поттер», примет участие в этапе серии Формулы-Е

37-летний британский актёр Том Фелтон, который прославился благодаря роли Драко Малфоя в серии фильмов «Гарри Поттер», примет участие в специальном гоночном мероприятии Формулы-Е под названием Evo Session на Международном автодроме в Майами 5-6 марта, где будет пилотировать болид GEN3 Evo. Об этом сообщает портал GPblog.

«Я всегда был в восторге от транспорта. С тех с самых пор, как отец научил меня кататься на велосипеде, и до того, как я повесил в своей спальне плакат с изображением суперкара. Всегда испытывал радость от машин. Когда я научился водить машину, это стало самым волнующим опытом в моей жизни. Было даже лучше, чем на метле.

Конечно, в день заезда я буду вести себя спокойно, но мой внутренний девятилетний ребёнок станет кричать от восторга, как только приближусь к болиду, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль! Для меня это будет незабываемый момент, когда мечта наконец-то сбудется, и я постараюсь использовать каждую секунду по максимуму», — приводит слова Фелтона портал GPblog.