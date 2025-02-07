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Эдди Джордан: решение «Феррари» подписать контракт с Хэмилтоном было коммерческим

Эдди Джордан: решение «Феррари» подписать контракт с Хэмилтоном было коммерческим
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Бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан поделился мнением о решении руководства «Ферарри» подписать контракт с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.

«Феррари» предоставит Льюису достаточно времени [для адаптации]. Благодаря Хэмилтону «Скудерия» сможет выпускать больше серийных автомобилей и увеличивать свой доход. Таким образом, компания полностью компенсирует любые внешние расходы, которые у неё могут возникнуть с участием Льюиса. Я уверен, что это было взвешенное финансовое и коммерческое решение Джона Элкана (Элкану принадлежит контрольный пакет акций компании «Феррари». — Прим. «Чемпионата»). Оно оправдано и окупится с лихвой», — приводит слова Джордана портал GPblog.

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