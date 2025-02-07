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«Я исполнил детскую мечту». Ник де Врис прокомментировал свой уход из Формулы-1

«Я исполнил детскую мечту». Ник де Врис прокомментировал свой уход из Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Ник де Врис, представляющий Нидерланды, рассказал о своих эмоциях после ухода из Формулы-1.

«Да, было очень тяжело, но никакой обиды не держу. Рад, что мне была предоставлена такая большая возможность. Я исполнил детскую мечту. Я сделал это, хоть эта часть моей жизни и была сильно короткой. Мне очень повезло, что мне довелось принять участие в «Формуле-1», — приводит слова Ника де Вриса Racingnews365.

Напомним, в Формуле-1 нидерландский пилот не набрал ни одного очка за 10 гонок в составе «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз»), после чего был заменён на Даниэля Риккардо.

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