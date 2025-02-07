Стала известна дата выхода седьмого сезона сериала «Формула-1. Драйв выживания»

Седьмой сезон документального сериала «Формула-1. Драйв выживания» выйдет 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ф-1.

«Сериал даёт болельщикам возможность не только проследить за борьбой за титул с первой до последней гонки сезона, но и познакомиться с личной жизнью их кумиров, увидеть, что происходит внутри команд, тех людей, благодаря труду которых все знают Формулу-1 такой, какая она есть», — сказано в обзоре в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Сериал выходит с 2019 года и имеет оценку 8,4 звезды из 10 на «Кинопоиске». Последний сезон «Формула-1. Драйв выживания» появился 23 февраля 2024 года. В каждом сезоне выходит 10 эпизодов.