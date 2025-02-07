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Дэвид Култхард примет участие в «Гонке чемпионов»

Дэвид Култхард примет участие в «Гонке чемпионов»
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Бывший шотландский гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард примет участие в «Гонке чемпионов» 2025 года, которая состоится с 7 по 8 марта в Сиднее (Австралия). Об этом информирует пресс-служба соревнований.

«Гонка чемпионов» — это событие, которое напоминает всем нам, кому повезло принять в нём участие, о том, почему мы начали заниматься автоспортом. Это не просто гонка на трассе, а чистое соревнование, за пределами которого царит атмосфера товарищества.

Конкуренция на трассе здесь настолько жёсткая, насколько это возможно, поскольку каждый хочет победить. А как только гонка заканчивается, между всеми нами, гонщиками разных серий и поколений, возникает потрясающая атмосфера [дружелюбия].

Даже после окончания профессиональной карьеры я с большим удовольствием сажусь за руль. В частности, участвуя в демонстрационных заездах в составе «Ред Булл» по всему миру.

Снег и лёд в Швеции никогда не были моим любимым покрытием. Но я всегда был быстр на асфальтовых трассах. Поэтому я нацелен в третий раз стать победителем «Гонки чемпионов», — приводит слова Култхарда пресс-служба соревнований.

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