Штайнер ответил, сколько времени есть у Хэмилтона на адаптацию в «Феррари»

Бывший руководитель американского гоночного коллектива «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон не боится давления со стороны общественности после перехода в итальянскую команду и твёрдо верит в свой успех в составе «Скудерии».

«Никто никогда не делает что-то, если думает, что это не сработает. Если что-то пойдёт не так, то вам следует найти способ всё исправить. Я говорю это по той причине, что Хэмилтон хорошо понимает, что у него всё получится в «Феррари». Не стоит тратить время на подобные пустые размышления.

Очевидно, Хэмилтон долго и упорно обдумывал решение о переходе. И Льюис получил то, что хотел, и должен принести результат, который от него ждут – титул для «Феррари».

У Хэмилтона будет определённый период времени для адаптации, когда никто не будет его критиковать, примерно шесть месяцев. Затем начнутся давление и критика. Всё, что он делает, будет подвергаться сомнению. Но у Хэмилтона есть запас времени, чтобы всё получилось, и ему просто нужно сосредоточиться на этом, чтобы всё прошло успешно», — приводит слова Штайнера портал GPblog.