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Валентино Росси дал совет Баньяе в противостоянии с Маркесом

Валентино Росси дал совет Баньяе в противостоянии с Маркесом
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Легендарный семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси дал несколько советов двукратному чемпиону Франческо Баньяе в его предстоящем противостоянии с новым напарником по команде «Дукати», шестикратным чемпионом Марком Маркесом.

«Бывает так, что наступают дни, в которые тебе необходимо побеждать, а бывают такие дни, когда стоит просто набирать очки. Баньяя никогда не действовал по такому плану – иначе он бы уже был с третьим титулом и действующим чемпионом.

Самое основное для Франческо — не попасть в ловушку Марка, не начинать с ним игры разума и не попасть под его влияние. Всё, что ему нужно, так это просто получать наслаждение от того, что происходит на трассе во время гонок, и делать свою работу», — приводит слова Росси Сorriere.

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