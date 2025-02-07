Раскрыты планы дальнейших выступлений российского суперкара в гонках

Известный российский гонщик Роман Русинов, который также является создателем отечественного суперкара Rossa, рассказал о спортивном дебюте гоночной версии автомобиля и поделился планами по дальнейшему участию в соревнованиях.

«В этом сезоне планируем поехать гонки в чемпионатах, в которых допустимо участие автомобилей класса GT2/GTX/GT3 — в зависимости от омологации и желания гоночных серий видеть нас в числе участников, — сказал Роман Русинов в интервью «Чемпионату». — Чисто гипотетически Rossa, если её не душить программно и не довешивать балластом, может ехать в темпе автомобилей GT3. Но и GT3 может ехать ещё быстрее, потому что там скорость машин уравнивается через BoP.

Для нас основная сложность в приходе в класс GT3 — это необходимость для омологации выпустить 300 автомобилей в течение 24 месяцев. Вопрос производства самый сложный — это вопрос стратегии. Я уже неоднократно говорил, что лучше произвести 30 эксклюзивных машин без компромиссов, чем 300 автомобилей, упрощая конструкцию и материалы, хотя и такую перспективу мы тоже рассматриваем. Но сейчас главный фокус — завершение работ над дорожной версией и гоночная программа Rossa LM в категориях GTX и GT2».

Rossa LM GT Фото: Rossa Cars

Касательно выступлений в «24 часах Дубая», которые стали официальным дебютом Rossa LM GT, Роман Русинов отметил, что доволен выступлением. «В этом году в Дубае у нас был классный экипаж. Никита Мазепин круто проявил себя, позволив нам показать лучшее время квалификации в классе GTX. Он вообще большой молодец, что моментально адаптировался к новой машине и дал хорошую обратную связь по настройкам, — добавил Русинов. — Сразу видно класс и техническую подкованность. Харрисон Ньюи «выстрелил», Женя Киреев — тоже большой молодец, он очень хорошо проехал для «бронзового» пилота. Все пилоты, вся команда отлично справились.

Главное, что автомобиль получился быстрый — причём сразу, без особых тестов и подготовки. Успех Rossa в том, что мы за очень маленький промежуток времени смогли сделать оригинальный и конкурентный продукт, который с первого раза проехал быстро и отлично зарекомендовал себя в условиях 24-часовой гонки. Потенциально Rossa может ехать ещё на 5-6 секунд быстрее. Но мы знаем, что дальше нас будут замедлять через Balance of Performance (BoP)».

Ранее Русинов назвал компонент, в котором суперкар Rossa превосходит Ferrari.