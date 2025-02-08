Семилетняя девочка скончалась от полученных травм во время заездов на дрэгстере

Юная семилетняя гонщица Элиениссе Зои Диас, которая выступала на дрэгстере в юниорской категории, скончалась от травм, полученных 2 февраля при аварии на трассе Orlando Speed World Dragway во Флориде (США).

Как сообщает портал Autos, Элиениссе Зои Диас училась в первом классе и проводила один из своих первых заездов в младшем дрэгстере, когда произошёл инцидент. Никаких дополнительных подробностей не разглашается.

«С огромной грустью и опустошением мы сообщаем о кончине нашей милой девочки Элиениссе Зои Диас вчера вечером — во вторник, 4 февраля в 22:54», — говорится в сообщении её семьи в социальных сетях. «Ее позвали домой, и она вошла во врата рая — полностью исцелённая от своих земных травм».

Лига дрэг-рейсинга NHRA Summit Racing Jr. (JDRL) была основана в 1992 году как подразделение Национальной ассоциации хот-родов.