Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о том, как сложится сезон-2025 Формулы-1.

«Мы обнаружили, что наша машина слаба при прохождении поворотов. Тем не менее ни одна команда до сих пор не смогла разобраться с тем, как создать базовый болид, который был бы быстрым на всех трассах.

В минувшем сезоне у нас были великолепные результаты. В гонке Гран-при Лас-Вегаса мы лидировали с самого первого круга и до конца. Также нам удалось продемонстрировать хорошие результаты в Сильверстоуне и Спа. Но в других гонках мы выступили не так сильно.

В этом году ситуация может повториться: три-пять команд будут бороться за лидерство и сражаться друг с другом. Это хорошая новость для спорта. Но при этом надо будет правильно распределить ресурсы, учитывая необходимость подготовки к 2026 году. Интересно посмотреть на то, как будут расставлены приоритеты», — приводит слова Вольфа портал GPblog.