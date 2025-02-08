Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун — о приходе в «Макларен»: всё было не просто плохо, а ужасно

Зак Браун — о приходе в «Макларен»: всё было не просто плохо, а ужасно
Комментарии

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун рассказал, в каком ужасном положении была британская команда до его прихода на руководящую должность.

«В команде всё оказалось намного хуже, чем я думал. Я приехал в коллектив, зная, что дела обстоят не лучшим образом. Вы могли видеть это по спонсорам на машине, вы могли увидеть просто наши результаты. Но как только я приехал, то осознал, что всё не просто плохо, а ужасно», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.

6 февраля в Испании на трассе в Барселоне завершился второй, последний, день шинных тестов «Пирелли», в котором приняли участие «Феррари» и «Макларен».

Материалы по теме
Фото
Леклер показал лучшее время, опередив Хэмилтона на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android