Зак Браун — о приходе в «Макларен»: всё было не просто плохо, а ужасно

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун рассказал, в каком ужасном положении была британская команда до его прихода на руководящую должность.

«В команде всё оказалось намного хуже, чем я думал. Я приехал в коллектив, зная, что дела обстоят не лучшим образом. Вы могли видеть это по спонсорам на машине, вы могли увидеть просто наши результаты. Но как только я приехал, то осознал, что всё не просто плохо, а ужасно», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.

6 февраля в Испании на трассе в Барселоне завершился второй, последний, день шинных тестов «Пирелли», в котором приняли участие «Феррари» и «Макларен».