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Эдди Джордан спрогнозировал рост любви к Льюису Хэмилтону в Италии по ходу сезона

Эдди Джордан спрогнозировал рост любви к Льюису Хэмилтону в Италии по ходу сезона
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76-летний основатель и бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан спрогнозировал рост любви к 40-летнему гонщику и семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону, выступающему за «Феррари», в Италии по ходу сезона.

«По ходу сезона, по мере того как люди будут проявлять всё больше и больше любви к Хэмилтону, среди которых будет не только итальянское братство тифози, но также и вся страна, потому что «Феррари» — это национальная команда… я действительно убеждён, что Льюис хочет этого и примет ту любовь, которую она излучает, и будет выступать всё увереннее», — приводит слова Джордана издание Racingnews365.

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