Браун — об изменениях в «Макларене»: это была довольно токсичная политика

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун поделился, как проходили изменения в британском коллективе после его прихода.

«Сначала я занялся коммерческой стороной, потому что именно там мне работать комфортнее всего, а нам также требовалось много ресурсов. Поэтому я знал, что коммерческий эффект будет самым большим вкладом, который смогу внести в краткосрочной перспективе.

Затем мне требовалось изменить бóльшую часть руководящей команды — но по одному, как только я узнаю всех поближе. Потребовалось некоторое время, чтобы всё изменить. Так что да, это была довольная токсичная политика.

В то время, я думаю, мы все были убеждены, что проблема заключалась в силовом агрегате [«Хонды»], и хотя это, безусловно, сыграло большую роль, проблема была не только в этом. Это стало совершенно ясно, когда мы перешли [на «Рено»] и результаты стали немного лучше, но мы знали, что у нас были фундаментальные проблемы. Так что это была довольно сложная задача, но в конце концов мы с ней справились», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.