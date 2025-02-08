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Монтойя — об Исаке Хаджаре: вижу в нём следующего Оскара Пиастри

Монтойя — об Исаке Хаджаре: вижу в нём следующего Оскара Пиастри
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар был бы идеальным выбором в напарники четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена в «Ред Булл», поскольку колумбиец видит в Хаджаре следующего Оскара Пиастри.

«Вижу в Хаджаре следующего Оскара Пиастри, и если бы я был в «Ред Булл», то поставил бы на это место Хаджара, а не Лиама Лоусона. Хаджаром было бы легче управлять, и он был бы лучшим напарником по команде для Макса Ферстаппена», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

После того как мексиканский гонщик Серхио Перес заявил о своём уходе из состава «Ред Булл», напарником Макса стал новозеландец Лиам Лоусон.

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