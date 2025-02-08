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В Формуле-1 будет больше одного гоночного директора в сезоне-2025

В Формуле-1 будет больше одного гоночного директора в сезоне-2025
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что в сезоне 2025 года в Формуле-1 будет не один гоночный директор.

«В сезоне Формулы-1 2025 года будет больше одного гоночного директора. Кто именно и сколько человек будет занимать должность — это вопрос, ответ на который мы узнаем в ближайшее время, в ближайшие несколько дней. Но, безусловно, будет новая кровь. Это точно.

Были люди, которые учились, были люди, которые всё время работали на износ. Вы не можете просто так бросить кого-то на это серьёзное испытание. И когда происходит такая тяжёлая работа, то команды начинают жаловаться, пилоты могут начать жаловаться, но при этом они не хотят платить за это», — приводит слова бен Сулайема издание Marca.

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