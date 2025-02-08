Бен Сулайем — о наказаниях в Формуле-1: пилоты должны уважать спорт, давший им так много

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался в защиту ужесточения наказаний за нецензурную лексику в Формуле-1 в сезоне-2025.

«Когда я сам участвовал в ралли, была определённая дисциплина, что очень важно для всех в спорте. Гонщики — это послы автоспорта. В конце концов, мы не хотим, чтобы у родителей детей сложилось впечатление, что мы являемся «грязным» видом спорта, к которому они не хотят принадлежать и отдавать своих детей в различные академии.

На каждой трассе приходится сталкиваться с тем, что разрешено, а что нет. Гонщики в Формуле-1 зарабатывают миллионы и являются не детьми, а взрослыми. На своей работе они несут ответственность перед ФИА и общественностью. Они должны уважать правила в спорте, который дал им так много», — приводит слова бен Сулайема издание Racingnews365.