«Он самый совершенный гонщик». Монтойя предположил, кто станет лучшим новичком 2025 года

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что 20-летний франко-алжирский пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар будет новичком, который впечатлит по ходу сезона 2025 года, поскольку является самым совершенным среди остальных юных пилотов.

«Антонелли должен быть новичком, который произведёт наибольшее впечатление, но я думаю, что Хаджар будет тем, за кем стоит понаблюдать в этом сезоне.

Он самый совершенный новичок, у него не было большого преимущества с точки зрения развития карьеры, как у других молодых пилотов, но Хаджар был неизменно хорош на протяжении всей своей карьеры», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.