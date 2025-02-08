Юниор «Ред Булл» стал чемпионом в Океании и заработал нужные баллы для суперлицензии

17-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения, являющийся участником программы «Ред Булл» и пилотом Формулы-2 из команды «Кампос», Арвид Линдблад досрочно стал чемпионом региональной Формулы Океании, финишировав на втором месте во время Гран-при Новой Зеландии. Впереди в региональной Формуле ещё два этапа.

Чемпионство позволило набрать Линдбладу необходимое количество баллов для суперлицензии, что позволит ему стать гонщиком Формулы-1, если какой-то из коллективов заинтересуется им.

«Пока что это определённо была не самая лёгкая гонка в чемпионате. Я хотел по-настоящему хорошо стартовать, потому что знал, что это будет иметь решающее значение для результата. Несмотря на сложности, я действительно счастлив и благодарен [команде] «M2» за машину в этом сезоне и благодарю их всех за вклад в этот титул», — приводит слова Линдблада издание GPblog.