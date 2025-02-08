Более € 30 млн заплатили на аукционе за Ferrari, выигравшую «24 часа Ле-Мана» 1965 года

На аукционе RM Sotheby’s, прошедшем в Париже 4–5 февраля, с молотка ушла Ferrari 250 LM, на которой Мастен Грегори, Йохен Риндт и их неожиданный партнёр по команде Эд Хагас выиграли «24 часа Ле-Мана» 1965 года и принесли «Скудерии» рекордную на тот момент шестую подряд победу в легендарном суточном марафоне. Сумма сделки составила € 34,88 млн, притом что ожидаемая стоимость лота была на уровне € 25 млн.

Ferrari 250 LM, выигравшая «24 часа Ле-Мана» 1965 года Фото: RM Sotheby's

Эта Ferrari 250 LM (шасси № 5893) — первая из 32 когда-либо построенных — была выставлена на старт от имени North American Racing Team и считается единственной в истории частной машиной «Скудерии», победившей в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана».

Ferrari 250 LM, выигравшая «24 часа Ле-Мана» 1965 года Фото: RM Sotheby's

Автомобиль в общей сложности три раза стартовал в гонках в Ле-Мане, а также три раза выходил на старт «24 часов Дайтоны». Лучшего результата в Дайтоне удалось добиться в последней попытке — в 1970-м, когда Луиджи Чинетти-младший и Грегг Янг привели автомобиль на седьмое место.

Ferrari LaFerrari Фото: RM Sotheby's

Вторым самым крупным лотом торгов стал гибридный суперкар Ferrari LaFerrari — за машину 2015 года выпуска заплатили € 3 548 750. LaFerrari оснащается 6,3-литровым двигателем V12, который вместе с электромотором и KERS генерирует 708 кВт (963 л. с.) мощности, разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и способен развивать свыше 350 км/ч. В общей сложности с 2013 по 2018 год было выпущено 499 таких машин.

Pagani Huayra R Фото: RM Sotheby's

На третьей строчке расположилась ещё более редкая машина — Pagani Huayra R, причём это был первый экземпляр Huayra R, выставленный на публичный аукцион. В общей сложности в Pagani построили 30 таких гиперкаров, и шасси № 005 продано за € 3 042 500.

Koenigsegg Agera Фото: RM Sotheby's

Кроме того, автомобиль Koenigsegg Agera 2011 года был продан за € 1 917 500, а Alfa Romeo 6 °C 1750 Gran Sport Spider 1931-го — за € 1 833 125. Отметку в миллион евро также преодолели Mercedes-Benz 600 'Six-Door' Pullman Landaulet 1974 года (€ 1,355 млн) и Bentley R-Type Continental Fastback Sports Saloon 1954-го (€ 1,265 млн).