«Конфликт интересов очевиден». Бен Сулайем — об увольнении Херберта

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем прокомментировал отстранение бывшего гонщика Формулы-1 и эксперта Джонни Херберта от работы стюардом.

«Джонни был отличным стюардом, однако конфликт интересов был очевиден. Он сам это прекрасно понимал. Нельзя работать экспертом в медиа и при этом быть судьёй. Когда у тебя есть определённые предпочтения, как ты можешь оставаться беспристрастным?» — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Marca.

Как сообщалось ранее, команды были недовольны работой Херберта, однако решение было принято не из-за недовольства команд, а из-за многочисленных интервью, которые Херберт дал СМИ.

Как сообщили в ФИА, причиной увольнения Херберта стало то, что он «не может совмещать работу стюарда и эксперта в СМИ».

После ухода из ФИА Херберт занял роль посла команды «Лола» в Формуле-Е.