Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Конфликт интересов очевиден». Бен Сулайем — об увольнении Херберта

«Конфликт интересов очевиден». Бен Сулайем — об увольнении Херберта
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем прокомментировал отстранение бывшего гонщика Формулы-1 и эксперта Джонни Херберта от работы стюардом.

«Джонни был отличным стюардом, однако конфликт интересов был очевиден. Он сам это прекрасно понимал. Нельзя работать экспертом в медиа и при этом быть судьёй. Когда у тебя есть определённые предпочтения, как ты можешь оставаться беспристрастным?» — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Marca.

Как сообщалось ранее, команды были недовольны работой Херберта, однако решение было принято не из-за недовольства команд, а из-за многочисленных интервью, которые Херберт дал СМИ.

Как сообщили в ФИА, причиной увольнения Херберта стало то, что он «не может совмещать работу стюарда и эксперта в СМИ».

После ухода из ФИА Херберт занял роль посла команды «Лола» в Формуле-Е.

Материалы по теме
Бен Сулайем — о наказаниях в Формуле-1: пилоты должны уважать спорт, давший им так много
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android