«Я бы снял этот триллер». Коронель верит в титул Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году

Гонщик и эксперт Том Коронель считает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон способен выиграть титул в дебютный год в составе «Феррари».

«Я ещё не привык к Хэмилтону в форме «Феррари», но я бы сказал так, «Феррари» — конечный пункт назначения. Стань чемпионом и исчезни с радаров. Думаю, у «Феррари» была сильнейшая машина в конце прошлого сезона, если смотреть на общую картину. Так что могу себе представить, что у Хэмилтона в «Феррари» больше шансов на восьмой титул, чем в «Мерседесе». Нужно просто мощно начать сезон-2025 и так же мощно его закончить.

Будь я Стивеном Спилбергом, я бы снял этот триллер. Вот он, его момент. Он должен быть способен на это. Выиграть титул в первый же год в красном комбинезоне и уйти заниматься другими делами в жизни. Если бы я снимал триллер, я сказал бы так. Борьба Ферстаппена и Хэмилтона на красной «Феррари». Но Льюису нужно набраться смелости, чтобы решиться уйти. Но тогда он точно уйдёт на пике», — приводит слова Коронеля RacingNews365.