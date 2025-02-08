«Феррари» есть «Феррари». Эксперт — о возможности перехода Ферстаппена в стан итальянцев

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался о том, возможен ли переход четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Феррари».

«Всё просто. «Феррари» есть «Феррари». В прошлом году зимой, ещё до того, как Льюис Хэмилтон объявил о своём переходе, я бы на месте Фреда Вассёра выписал незаполненный чек всему стану Ферстаппена», — приводит слова Тома Коронеля RacingNews365.

Напомним, по окончании прошлого сезона в «Феррари» перешёл семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, до этого проведший 12 лет в «Мерседесе». О переходе было объявлено ещё в межсезонье перед чемпионатом 2024 года. Хэмилтон будет выступать в «Феррари» в 2025 году вместе с Шарлем Леклером, заменив в команде Карлоса Сайнса.