Андреа Кими Антонелли объяснил выбор 12-го номера в Формуле-1

Новобранец «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил, почему он решил выбрать 12-й номер для выступлений в Формуле-1.

«Это из-за Айртона Сенны. Но, кроме этого, это номер, который я использовал впервые в открытых колёсах. Начиная с карьеры в Формуле-4 я использовал 12-й номер, и с этим номером всё складывалось достаточно хорошо. Надеюсь, тенденция продолжится и в Формуле-1. Ещё одна причина — мне было 12 лет, когда я присоединился к юниорской программе «Мерседеса», так что это тоже имеет значение», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке.