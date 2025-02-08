Эксперт назвал проблему, с которой может столкнуться Хэмилтон в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон обозначил проблему, с которой может столкнуться семикратный чемпион Льюис Хэмилтон с переходом в «Феррари».

«Думаю, даже самому Хэмилтону интересно, сколько времени потребуется, чтобы привыкнуть к другому двигателю. Всю свою карьеру Льюис работал с силовыми установками „Мерседеса“, и, насколько хорош бы ты ни был, освоить новый двигатель — сложная наука. Но посмотрите, например, на Фернандо Алонсо, который гонялся с самыми разными двигателями. У него сопоставимый опыт и способности к пилотированию с Хэмилтоном, так что быстрая адаптация вполне возможна», — приводит слова Энтони Дэвидсона RacingNews365.

Хэмилтон всю карьеру в Формуле-1 выступал с двигателями «Мерседеса» — сначала в «Макларене», а затем в заводской команде концерна.