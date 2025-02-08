Хорнер признался, что его 11-летняя дочь видела не Лоусона в роли напарника Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что его 11-летняя дочь хотела бы видеть в качестве напарника четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена не Лиама Лоусона, а Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».

«Слушайте, моя дочь была бы рада, если бы мы подписали контракт с Шарлем Леклером. Он обладает должным обаянием», — приводит слова Кристиана Хорнера Daily Express.

В сезоне-2024 Формулы-1 новозеландский автогонщик Лиам Лоусон выступал в составе «Рейсинг Буллз». Он принял участие в шести гонках, доехав до финиша в каждой из них и набрав четыре очка.

По окончании сезона 2024 года стало известно об уходе Серхио Переса из команды, его место занял Лоусон. Что касается «Рейсинг Буллз», то вместо Лоусона в составе команды будет выступать француз Исак Хаджар, являющийся дебютантом Формулы-1.