Антонелли: буду гнать за победой с самого начала, а там посмотрим, что получится

Новобранец «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заявил, что не собирается тратить время на набор опыта и планирует начинать атаковать по максимуму уже в первом Гран-при в карьере.

«Я планирую атаковать с самого начала. Мой настрой — выйти на трассу и гнаться за победой. Конечно, будет непросто. Я буду соревноваться с лучшими из лучших. Это потребует упорной работы. Так что я постараюсь с самого начала научиться как можно большему. Но я буду атаковать с первой минуты, не боясь, а там посмотрим, что получится», — приводит слова Андреа Кими Антонелли Sport.de.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке.