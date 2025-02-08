Ферстаппен не гарантировал «Ред Булл», что отработает свой контракт до конца — AutoRacer

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил команде, что останется в составе коллектива как минимум до конца 2026 года. Об этом сообщает издание AutoRacer.

Как информирует источник, такое обещание Ферстаппен дал в том числе на фоне слухов о его возможном переходе в «Астон Мартин» и якобы начавшихся переговорах с пилотом.

Примечательно, что действующий контракт Ферстаппена с австрийской командой рассчитан на больший срок, чем обещания, данные, согласно источнику, Ферстаппеном — соглашение истекает в конце 2028 года.

Ранее сообщалось, что в «Астон Мартин» могут предложить Ферстаппену $ 1,2 млн за пятилетний контракт.