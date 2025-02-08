Экклстоун: Хэмилтон не продержится в «Феррари» долго

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о семикратном чемпионе мира, новобранце «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Я не думаю, что Льюис получит должное внимание в «Феррари». Во-первых, команда довольна Шарлем Леклером, его напарником. Леклер свободно говорит на итальянском, так что они будут сосредоточены на нём. Даже если Льюис сможет преуспеть, то врагов у него будет много, потому что он появился внезапно в команде. Дело не в возрасте пилотов, а в том, как долго они делают одно и то же.

Я думал уже, что Льюис устал и потерял мотивацию. Если бы он не был чемпионом, у него был бы стимул. Но у него семь титулов. У него большой талант. Настолько ли, как считают люди? Нет. Но достаточный, чтобы выигрывать гонки.

Льюис выставляет себя напоказ таким образом, что его можно невзлюбить. Как парень, который выиграл несколько титулов, имеющий столько долларов на счёте может так одеваться? Я точно не фанат этого. Я не знаю, зачем он занимается всей этой ерундой. Ему нужно уйти из музыкального бизнеса и всего остального… Он не продержится в «Феррари» долго», — приводит слова Берни Экклстоуна The Telegraph.