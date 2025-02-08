«Я даже не мог говорить». Антонелли рассказал, как ему сообщили о дебюте в Формуле-1

Новобранец «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о моменте, когда он узнал, что станет боевым пилотом Формулы-1.

«Он позвал меня в свой офис и спросил: «Ты готов пилотировать машину Формулы-1?» Я даже не мог говорить в этот момент. Я хорошо провёл время с семьёй на каникулах, это было важно для меня, потому что мы будем не так часто видеться, когда начнётся сезон. Мой отец будет приезжать на все гонки, но моя мама, сестра, тетя и бабушка не смогут этого сделать. Так что было приятно отдохнуть дома с ними и заняться вместе чем-нибудь интересным», — приводит слова Антонелли GPBlog.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке.