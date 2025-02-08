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Бывший напарник Хельмута Марко: Расселл — самый большой обманщик всех времён

Бывший напарник Хельмута Марко: Расселл — самый большой обманщик всех времён
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Бывший гонщик Формулы-1, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в одном экипаже с Хельмутом Марко Гейс ван Леннеп высказался о новых правилах ФИА и пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле.

«Думаю, пилоты могут говорить то, что хотят и как хотят. Но им просто не следует порочить друг друга. Посмотрите на Расселла. Все думают, что он славный парень, аккуратный мальчик. Но за спиной у всех он является самым большим обманщиком на все времена. Однажды он получит свою жёлтую карточку. Он ведёт себя напоказ правильно, думает, что это именно так. Думаю, он один из тех парней, от кого тоже стоит ждать подвоха. Но он всё равно получит пощёчину, понимаете, Формула-1 в этом году станет чем-то особенным», — приводит слова ван Леннепа RacingNews365.

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