Берни Экклстоун: Трамп — лучшее, что случилось с миром

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о возвращении Дональда Трампа на должность президента США.

«Трамп — лучшее, что могло случиться с миром. Я давно говорил, что он умеет заключать сделки. Он в этом очень хорош. Забудьте слово «президент». Он исполнительный директор USA Limited. Он управляет страной, словно компанией. И делает это на благо акционеров и всех, кто в этой компании находится. Он заботится о сотрудниках.

Именно так работает хороший исполнительный директор. Трампу не сказать о былых заслугах прабабушек и прадедушек. Он выбирает людей за то, кем они являются, а не за то, кем они хотели бы быть», — приводит слова Экклстоуна The Tekegraph.