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Мик Шумахер всё ещё мечтает о возвращении в Формулу-1

Мик Шумахер всё ещё мечтает о возвращении в Формулу-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер признался, что он всё ещё мечтает о возвращении в чемпионат.

«Моя мечта остаётся со мной. Но когда я в машине, я на 100% за рулём. Когда я выступаю в WEC, я полностью сосредоточен на этих выступлениях. Мечта о Формуле-1 живёт в другие моменты, когда у меня есть свободное время на неё.

У меня был тяжёлый сезон. Было много выходных, когда я был занят раз за разом, перебираясь с гонки на гонку. Даже если резервный гонщик не так уж много делает, дни всё равно бывают длинными. Я был довольно уставшим к концу года. В этом году в этом отношении буду гораздо более расслабленным. Теперь я могу больше времени уделять симулятору и больше помогать «Альпин», — приводит слова Шумахера RacingNews365.

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