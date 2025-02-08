В «Макларене» скрыли важную информацию от Норриса на Гран-при Абу-Даби 2024 года

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун признался, что во время финальной гонки сезона-2024 команда не сообщала Ландо Норрису о том, что ему необходимо победить, чтобы команда завоевала Кубок конструкторов.

«У Шарля внезапно был отличный старт. Он оказался в первой десятке за три круга, при этом Оскар был позади. Ландо проделал отличную работу, но мы знали, что если «Феррари» будет второй и третьей, то мы должны выигрывать гонку.

Мы не сказали об этом Ландо. Мы решили, что просто позволим ему делать свою работу. Он провёл идеальную гонку, но, конечно, могло случиться всё что угодно. Мы боялись машины безопасности. В концовке гонки были сражения, у пилотов были повреждения на машинах. Мы очень нервничали, что всё может измениться в секунду. Мы видели несколько лет назад в Абу-Даби, как это может произойти», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.