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В «Мерседесе» показали шлем Антонелли на дебютный сезон

В «Мерседесе» показали шлем Антонелли на дебютный сезон
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видео в социальных сетях, посвящённое первому шлему итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли в Формуле-1.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке. В предстоящем сезоне напарником Антонелли станет 26-летний британский пилот Джордж Расселл.

Ранее Андреа Кими Антонелли объяснил, почему он решил выбрать 12-й номер для выступлений в Формуле-1. Причина кроется не только в Айртоне Сенне.

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