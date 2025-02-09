Браун — о нецензурной лексике в Ф-1: не увидите Майкла Джордана ругающимся на конференции

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун высказался о наказаниях за нецензурную лексику во время пресс-конференций, приведя в пример легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

«Ругань имеет место в нашем спорте, но при определённых обстоятельствах, то есть на пресс-конференции, где все совершенно спокойны, нет никаких эмоций и нет причин ругаться, она неуместна. Вы не увидите ругающегося Майкла Джордана в НБА, а я знаю, о чём говорю, потому что встречаюсь с ним сам, так как он уже давно не играет.

Так вот, вы не увидите, чтобы баскетболисты или их менеджеры на пресс-конференциях просто бросали в адрес друг друга грубые, матерные слова», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался в защиту ужесточения наказаний за нецензурную лексику в Формуле-1 в сезоне-2025.