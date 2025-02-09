Зак Браун — о ругани пилотов во время гонки: если это неуместно, то просто не транслируйте

Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун заявил, что наказывать гонщиков за ругательства во время гонки не имеет смысла.

«Я думаю, что когда вы в шлеме и находитесь в гуще сражения, то вы вправе говорить многие вещи. Например, на футбольном поле или бейсбольной площадке есть много вещей, которые мы просто не слышим, потому что у игроков нет микрофона.

В нашем виде спорта у режиссёров действительно есть возможность нажать кнопку паузы или даже удалить фрагмент трансляции. На самом деле мы можем контролировать, попадёт ли тот или иной эпизод на телевидение или нет, просто нажав кнопку «Удалить».

Так что, если нам это не нравится или мы считаем, что это слишком много или неуместно, просто не транслируйте это. Я думаю, что показывать эмоции, страсть и накал страстей — это хорошо. В какой-то степени это нормально, но в студии достаточно возможностей, чтобы нажать кнопку паузы. Именно так можно решить эту проблему. Было бы нереалистично утверждать, что гонщики не могут ругаться, когда на них надет шлем», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.