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Раскрыто, станет ли 7-й сезон сериала Drive to Survive про Формулу-1 последним

Раскрыто, станет ли 7-й сезон сериала Drive to Survive про Формулу-1 последним
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Автоспортивное издание GPblog сообщило, что седьмой сезон документального сериала Drive to Survive не станет последним.

«Официального подтверждения выхода восьмого сезона пока нет. Однако нам стало известно, что, по крайней мере, в данный момент все команды работают, исходя из предположения, что новый сезон действительно будет и съёмочная группа Netflix, таким образом, снова получит доступ за кулисы», — говорится в статье издания.

Напомним, сериал выходит с 2019 года и имеет оценку 8,4 звезды из 10 на «Кинопоиске». Премьера седьмого сезона по событиям 2024 года состоится 7 марта, о чём ранее сообщила пресс-служба «Королевских гонок».

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