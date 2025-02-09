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Джордж Расселл ответил, чувствует ли угрозу со стороны Андреа Кими Антонелли

Джордж Расселл ответил, чувствует ли угрозу со стороны Андреа Кими Антонелли
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл высказался по поводу итальянского пилота Андреа Кими Антонелли, с которым Джордж будет выступать за «Мерседес» в сезоне 2025 года.

«Я думаю, он определённо будет держать меня в напряжении, в этом нет никаких сомнений. Когда я вспоминаю себя в 18-летнем возрасте, то тогда я чувствовал себя как никогда быстрейшим.

Сейчас, конечно, я уже чувствую себя более опытным и знаю, как справляться с давлением Формулы-1 и всем, что связано с работой в команде из 2000 человек. Но что касается скорости, то она у тебя либо есть, либо нет. И, на мой взгляд, у Андреа она есть, поэтому я собираюсь проявить к нему большое уважение», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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