Расселл поделился ожиданиями от командной работы с Антонелли

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл поделился ожиданиями по поводу совместной работы с итальянским гонщиком Андреа Кими Антонелли в составе немецкой команды «Мерседес».

«Мы будем хорошо работать вместе с точки зрения командного взаимодействия, и я с нетерпением жду, чего Андреа сможет достичь в Формуле-1. Но никогда не стоит быть наивным, особенно когда приходит молодёжь, потому что в этом возрасте в тебе много огня и желания доказать всем, что ты лучший», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее британский гонщик ответил, что чувствует угрозу от своего нового напарника, заменившего Льюиса Хэмилтона.