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Макс Ферстаппен пошутил про чашу для еды, когда его спросили про Супербоул

Макс Ферстаппен пошутил про чашу для еды, когда его спросили про Супербоул
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27-летний нидерландский автогонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий в составе австрийской команды «Ред Булл», во время прямой трансляции на Twitch пошутил по поводу финала сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ) — Супербоула.

«Что такое Супербоул?» — спросил один из товарищей Макса. В ответ Ферстаппен сказал: «Это то, из чего ты можешь поесть!» Шутка Ферстаппена связана со словом Bowl, означающим на английском «чаша, миска».

Финал сезона НФЛ состоится в ночь с 9 на 10 февраля на арене «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США). Престижный кубок разыграют действующие чемпионы «Канзас-Сити Чифс» и чемпионы 2017 года «Филадельфия Иглс». Начало матча запланировано на 2:30 мск.

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