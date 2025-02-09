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Механик «Ред Булл» — о штрафах за мат: это не в характере людей, работающих в спорте

Механик «Ред Булл» — о штрафах за мат: это не в характере людей, работающих в спорте
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Механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Калум Николас прокомментировал борьбу с нецензурной лексикой в Формуле-1 на примере пилота коллектива Макса Ферстаппена.

«Мы слышим выступления пилотов по радио в разгар гонки, в разгар битвы, и их высказывания могут быть красочными, я думаю, важно помнить, что они действительно работают в том режиме, когда на них оказывается большое давление.

Мы никогда не сидим в гараже и в моменте, когда слышим эти комментарии, не думаем про себя: «О, я не могу поверить, что Макс так плохо к нам относится и говорит такие ужасные вещи». На самом деле это не в характере людей, которые работают в спорте», — приводит слова Калума издание GPblog.

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