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Механик «Ред Булл» заявил, что родители должны быть примером для детей, а не гонщики

Механик «Ред Булл» заявил, что родители должны быть примером для детей, а не гонщики
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Механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Калум Николас на фоне разговоров об ужесточении наказаний за нецензурную лексику заявил, что родители обязаны быть примером для своих детей, а не гонщики.

«Во время гонок обстановка в гараже напряжённая. Но, с другой стороны, когда я смотрю на язык, который можно использовать и которым мы общаемся, то понимаю, что это не является оскорбительным. На днях я говорил, что иногда, когда люди в гараже используют красочные выражения, на их лицах появляются улыбки. Это не обязательно передаёт твой истинное настроение, это просто слово.

У меня шестилетняя дочь, и я говорю ей: «Послушай, есть формулировки, которые уместны в одних ситуациях и не подходят в других». Я думаю, что люди слишком часто говорят: «Эти звёзды несут ответственность за то, чтобы быть образцами для подражания». Я отвечаю сейчас на правах родителя и потому уверен, что на мне лежит ответственность за то, чтобы научить моего ребенка тому, что уместно в одних условиях, а что неуместно в других. Я думаю, что как родитель вы должны взять эту ответственность на себя, а не ожидать, что все остальные будут для вас примером для подражания», — приводит слова Николаса издание GPblog.

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