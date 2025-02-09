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17-летний юниор «Ред Булл» на необкатанной машине завоевал подиум на ГП Новой Зеландии

17-летний юниор «Ред Булл» на необкатанной машине завоевал подиум на ГП Новой Зеландии
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Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад стал третьим в третьей гонке финального этапа Океанической региональной формулы, чемпионом которой он стал досрочно днём ранее.

Финальная гонка сезона носила статус Гран-при Новой Зеландии, который проводился в 69-й раз в истории.

Победу в финальной гонке сезона одержал чемпион австралийской серии «Суперкаров» Уилл Браун, вторым к финишу пришёл Зак Скулар, ставший благодаря этому вице-чемпионом серии. Тройку призёров замкнул Линдблад, выступавший в этой гонке на необкатанной машине — команде пришлось использовать запасное шасси из-за серьёзной аварии Линдблада в утренней, второй гонке уикенда.

Третьим по итогам сезона стал американский гонщик с российскими корнями Никита Джонсон, финишировавший в Гран-при Новой Зеландии лишь на восьмой позиции. Джонсон одержал победу во второй гонке этапа, но это не позволило ему стать вторым по итогам чемпионата.

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