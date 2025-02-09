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Sky поздравил Лиама Лоусона с днём рождения на два дня раньше срока

Sky поздравил Лиама Лоусона с днём рождения на два дня раньше срока
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Sky Sports поздравил новозеландского гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона с днём рождения раньше времени. Сегодня, 9 февраля, в аккаунте британского телеканала в социальных сетях появилась запись, в которой редакция поздравила Лоусона с 23-м днём рождения. В настоящий момент пост с поздравлениями удалён.

День рождения Лоусона на самом деле — 11 февраля. Гонщику исполнится 23 года.

Напомним, в сезоне-2024 Формулы-1 новозеландский автогонщик Лиам Лоусон выступал в составе «Рейсинг Буллз». Он принял участие в шести гонках, доехав до финиша в каждой из них и набрав четыре очка.

По окончании сезона 2024 года стало известно об уходе Серхио Переса из команды, его место занял Лоусон. Что касается «Рейсинг Буллз», то вместо Лоусона в составе команды будет выступать француз Исак Хаджар, являющийся дебютантом Формулы-1.

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