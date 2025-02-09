Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нико Хюлькенберг объяснил происхождение своего номера в Формуле-1

Немецкий новобранец команды «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг объяснил причины, по которым он сумел занять призовое место в чемпионате. Вот в чём разница.

В минувшем сезоне «Кик-Заубер» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас занял 22-е место в личном зачёте, китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.

По словам Хюлькенберга, причина взятия номера заключается в комбинации его дня и месяца рождения — 19 (число) +8 (месяц, август). Хюлькенберг выступает под номером 27 в Формуле-1.

Напомним, для чемпиона Формулы-2 Габриэла Бортолето предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1. Карьерой Бортолето занимается двукратный чемпион Формулы-1, трёхкратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Ранее сообщалось, что команда уже летом откроет новый технологический центр в британской «долине автоспорта».