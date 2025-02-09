Тото Вольф: Джордж Расселл готов к борьбе за титул

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Джордж готов к борьбе за титул, он готов побеждать. Но нам нужно будет предоставить Джорджу и Андреа Кими быстрый болид. Современные машины Формулы-1 сложны с технической точки зрения, у них довольно сложно подобрать оптимальные настройки. В прошлом сезоне что-то подобное нам удалось лишь один раз.

Как я уже отмечал, мы просто доминировали в Лас-Вегасе, но на других автодромах едва боролись даже за попадание на подиум. Вот почему я бы не хотел заниматься гаданием относительно того, что нас ждёт в новом сезоне. Посмотрим, как пройдут предсезонные тесты – сможем ли мы взять под контроль проблемы с балансом болида и как машина будет работать с шинами», — приводит слова Вольфа The Race.