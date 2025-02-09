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Штайнер считает, что Леклер и Хэмилтон могут сделать друг друга быстрее

Штайнер считает, что Леклер и Хэмилтон могут сделать друг друга быстрее
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Бывший руководитель американского гоночного коллектива «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах новоиспечённой пары пилотов «Феррари» — семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне и монегаске Шарле Леклере.

«Если ты пилот, который выступает на настолько высоком уровне, то и в напарниках ты захочешь видеть как можно более сильного пилота. Это будет дополнительным стимулом, мотивацией двигаться вперёд. Шарль Леклер многому может поучиться у Хэмилтона, в том числе с точки зрения гоночных навыков. Но и Льюис многому может научиться у Шарля, потому что он хорош с точки зрения темпа на одном круге.

Когда ты получаешь данные телеметрии от более быстрого напарника, ты сам можешь стать быстрее. Это помогает тебе. Но если твой напарник медленный, то и настройки машины будут другими. Быстрый напарник делает тебя быстрее, всё просто», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPBlog.

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