Карлос Сайнс сравнил «Уильямс» и «Феррари»

Испанский новобранец «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о своей новой команде и сравнил её с предыдущей — «Феррари».

«Я с нетерпением жду возможности начать работу на трассе. Должен сказать, что в современной Формуле-1 на том уровне, что был в «Феррари», каждый человек одержим идеей отыграть долю секунды на трассе. Так было в любой команде, которая борется за победы — «Мерседесе», «Макларене» и «Ред Булл».

В «Феррари» работает 1200 человек. Не знаю, как много людей работает в «Уильямсе», но они тоже одержимы успехом. Они одержимы стремлением отыграть каждую долю секунды и уделяют внимание всем мелочам», — приводит слова Карлоса Сайнса F1i.

Напомним, Сайнс перебрался в «Уильямс» из «Феррари» по окончании сезона-2024.