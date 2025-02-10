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Жак Вильнёв: современные машины переросли трассу в Спа

Жак Вильнёв: современные машины переросли трассу в Спа
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о трассе в Спа и перспективах Гран-при Бельгии.

«Сейчас слишком много европейских гонок проходит рядом друг с другом. В Европе много трасс, которые хотят принимать Гран-при, но в календаре нет места. Да и, если уж на то пошло, европейские этапы приносят Формуле-1 не так много денег. Конечно, эти гонки нужны командам и болельщикам, но с финансовой точки зрения это не лучший вариант для чемпионата.

Если же говорить конкретно о трассе в Спа, то современные машины в какой-то степени переросли эту трассу. Даже самый знаменитый поворот «Красная вода» перестал быть для болидов поворотом, а участок стал слишком опасным. Это обидно, потому что трассе в Спа очень красивая, а выступать на ней интересно. Там проходили отличные гонки. Но и наличие слишком опасного поворота на трассе – это бессмысленно», — приводит слова Вильнёва Speedweek.

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